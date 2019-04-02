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13:55 02.04.2019

Вариант Brexit "без сделки" вероятен, но ЕС должен смотреть в будущее - Барнье

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Вариант Brexit "без сделки" вероятен, но ЕС должен смотреть в будущее - Барнье

Трижды отвергнутое соглашение по Brexit и серия негативных голосований накануне вечером в британском парламенте шокируют и разочаровывают, заявил координатор ЕС на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье.

"Это означает, что в Палате общин, в парламенте страны, решившей покинуть Европейский Союз, до сегодняшнего дня нет никакого позитивного большинства. Есть только негативное большинство. Негативное большинство против сделки, негативное большинство против выхода без сделки, негативное большинство по любым другим вариантам", - сказал главный переговорщик ЕС по Brexit, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

И при такой ситуации невозможно организовать выход Соединенного Королевства из ЕС упорядоченным образом, считает М.Барнье.

"Чтобы избежать Brexit без сделки, есть только один вариант - это проголосовать за сделку. И если Соединенное Королевство захочет покинуть Европейский Союз упорядоченным образом, существует только одно возможное соглашение, которое у нас имеется. Мы обсуждали его с ним, и нам удалось найти по всем сюжетам, которые бесчисленны, юридические ответы на все пункты неопределенностей, созданных Brexit", - продолжил координатор ЕС.

"Но в ситуации, в которой мы находимся сегодня, вариант "без сделки" вероятен. Я должен говорить правду, это моя обязанность", - заявил М.Барнье, отметив, что ЕС серьезно готовился и к этому варианту в течение нескольких месяцев.

Переговорщик Евросоюза вместе с тем подчеркнул, что энергию и время, которую отнимал Brexit, надо посвятить "позитивной повестке". Он напомнил слова германского канцлера Ангелы Меркель, сказанные ею в начале процесса Brexit, о том, что "будущее союза гораздо более важно, чем Brexit".

"Мы должны теперь, и как можно скорее, заняться настоящими проблемами (. . .) и противостоять все более и более серьезным для нас вызовам, таким как климатические изменения, экономические проблемы, технологическая война, миграция, европейская оборона", - перечислил М.Барнье.

Он призвал "смотреть на мир открытыми глазами", учитывая распространение угроз, покушающихся, в том числе, на нормальное функционирование демократий ЕС, - терроризма, кибератак, организованных кампаний пропаганды и дезинформации, внешних вмешательств, подрыва фундаментальных принципов коллективной безопасности ЕС.

"И в целом, возврата мощи и силы в ущерб праву и многосторонности. Я имею в виду протекционизм Соединенных Штатов, подтверждение (своих претензий - ИФ) Россией, большие амбиции Китая", - объяснил переговорщик ЕС.

Теги: #brexit
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