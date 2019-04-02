В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

В Киеве из-за анонимных сообщений о минировании эвакуируют людей из зданий Бронетанкового завода, Конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", завода "Маяк" и Высшего совета правосудия.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции г.Киев, четыре сообщения о минировании указанных режимных объектов поступили в полицию в течение часа.

"Информация о заложенных взрывчатки в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном минировании сообщили по телефону", - сообщили в полиции.

Здания находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов.

На места выехали взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

"Проводится эвакуация. Места "минирований ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются", – сказано в сообщении.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.