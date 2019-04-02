События

13:01 02.04.2019

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

1 мин читать
В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

В Киеве из-за анонимных сообщений о минировании эвакуируют людей из зданий Бронетанкового завода, Конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", завода "Маяк" и Высшего совета правосудия.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции г.Киев, четыре сообщения о минировании указанных режимных объектов поступили в полицию в течение часа.

"Информация о заложенных взрывчатки в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном минировании сообщили по телефону", - сообщили в полиции.

Здания находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов.

На места выехали взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

"Проводится эвакуация. Места "минирований ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются", – сказано в сообщении.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Теги: #киев #минирование #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 02.04.2019
Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

12:00 02.04.2019
Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

11:17 02.04.2019
Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

06:05 02.04.2019
В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

18:23 01.04.2019
В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

15:44 01.04.2019
Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

13:22 01.04.2019
Около 2 тыс. человек эвакуируют полицейские из ТЦ в центре Киева из-за сообщения о минировании

Около 2 тыс. человек эвакуируют полицейские из ТЦ в центре Киева из-за сообщения о минировании

13:18 01.04.2019
Более 2,6тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию к полудню понедельника – МВД Украины

Более 2,6тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию к полудню понедельника – МВД Украины

12:35 01.04.2019
В Украине более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей на президентских выборах – замглавы Нацполиции

В Украине более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей на президентских выборах – замглавы Нацполиции

11:39 01.04.2019
По факту фальсификации избирательного протокола в Соломенском районе Киева возбудили дело

По факту фальсификации избирательного протокола в Соломенском районе Киева возбудили дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,4% - данные 97,1% протоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

Директора ЛКП "Збыранка" задержали при получении 400 тыс. грн взятки

Суд арестовал руководителя "Элан-Ви", подозреваемого в причастности к взрывам на АЗС в Кропивницком 27 марта

Полторак указал в е-декларации более 3,4 млн грн доходов за 2018 год

Глава МИД Ирана назвал санкции США "экономическим терроризмом"

В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Экс-начальник почтового отделения на Харьковщине, присвоившая более 150 тыс. грн, получила условный срок и заплатит штраф

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА