События

12:45 02.04.2019

Директора ЛКП "Збыранка" задержали при получении 400 тыс. грн взятки

1 мин читать
Директора ЛКП "Збыранка" задержали при получении 400 тыс. грн взятки

Директора львовского коммунального предприятия (ЛКП) "Збыранка" задержали при получении взятки в 400 тыс. грн.

Как сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины во Львовской области во вторник, директор коммунального предприятия организовал противоправный механизм фиктивных поставок извести, которую должны были использовать для стабильной работы станции очистки фильтратов на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

По данным СБУ, директор планировал использовать только треть от предусмотренного технологической нормой количества извести, а 65% от перечисленной за известь суммы присвоить в качестве неправомерной выгоды.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факт вымогательства директором 4,7 млн грн от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание договора на поставку извести с дальнейшей фальсификацией бухгалтерских документов за не поставленный товар.

Сотрудники СБУ и полиции задержали директора КП на рабочем месте во время получения части взятки в сумме 400 тыс. грн.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Теги: #львов #взятка #коммунальные_службы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 02.04.2019
Четверо детей попали в больницу с отравлением во Львове

Четверо детей попали в больницу с отравлением во Львове

07:40 02.04.2019
Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

02:41 02.04.2019
Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч грн

Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч грн

19:49 31.03.2019
Во Львове избиратель проголосовал и умер

Во Львове избиратель проголосовал и умер

05:30 31.03.2019
Во Львове найдены убитыми две женщины

Во Львове найдены убитыми две женщины

10:44 30.03.2019
В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

20:48 28.03.2019
Начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области уличен в систематическом взяточничестве - ГБР

Начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области уличен в систематическом взяточничестве - ГБР

19:52 28.03.2019
Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

15:40 28.03.2019
Курсантов военной академии направляют на встречу президента с львовянами, утверждает Гриценко

Курсантов военной академии направляют на встречу президента с львовянами, утверждает Гриценко

10:20 27.03.2019
На митинг Тимошенко во Львове пришло около 15 тысяч граждан, заявляют в "Батькивщине"

На митинг Тимошенко во Львове пришло около 15 тысяч граждан, заявляют в "Батькивщине"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

Суд арестовал руководителя "Элан-Ви", подозреваемого в причастности к взрывам на АЗС в Кропивницком 27 марта

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Полторак указал в е-декларации более 3,4 млн грн доходов за 2018 год

Глава МИД Ирана назвал санкции США "экономическим терроризмом"

В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА