Директора ЛКП "Збыранка" задержали при получении 400 тыс. грн взятки

Директора львовского коммунального предприятия (ЛКП) "Збыранка" задержали при получении взятки в 400 тыс. грн.

Как сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины во Львовской области во вторник, директор коммунального предприятия организовал противоправный механизм фиктивных поставок извести, которую должны были использовать для стабильной работы станции очистки фильтратов на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

По данным СБУ, директор планировал использовать только треть от предусмотренного технологической нормой количества извести, а 65% от перечисленной за известь суммы присвоить в качестве неправомерной выгоды.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факт вымогательства директором 4,7 млн грн от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание договора на поставку извести с дальнейшей фальсификацией бухгалтерских документов за не поставленный товар.

Сотрудники СБУ и полиции задержали директора КП на рабочем месте во время получения части взятки в сумме 400 тыс. грн.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания.