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12:00 02.04.2019

Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

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Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

"Укрзализныця" информирует о переносе процедуры прохождения таможенного контроля для поезда №67/68 Киев-Варшава в оба направления со станции "Ягодин" на станцию "Киев-Пассажирский" с 5 апреля 2019 года.

При этом частично изменяется и график курсирования этого поезда.

Как сообщается на сайте компании, пассажиры должны занять свои места в поезде не позднее чем за 25 минут до его отправления со станции "Киев-Пассажирский".

"В билетах пассажиров поезда №67/68 Киев-Варшава со станции "Киев-Пассажирский" будет указано время отправления 18:48 (вместо 19:13 по расписанию). Обращаем внимание, что именно к этому времени пассажиры поезда должны пройти таможенный контроль, который осуществят работники Государственной фискальной службы в вестибюле вокзала "Киев-Пассажирский" на выходе к перрону первой колеи", - отмечается в сообщении.

Как указали в "Укрзализныце", таможенники проверят наличие билетов, паспортов и осмотрят багаж пассажиров, после чего пассажирам будет разрешено пройти на перрон и осуществить посадку в поезд.

"Те пассажиры, кто не совершит посадку до 18:45, в поезд №67/68 Киев-Варшава допускаться не будут", - подчеркивается в сообщении ж/д оператора.

Пограничный контроль будет осуществляться непосредственно в вагонах – для этого предусмотрено технологическое время в 25 минут до отправления поезда.

График курсирования поезда №67/68 Киев-Варшава по территории Польши остается без изменений.

Теги: #киев #укрзализныця #таможня #варшава
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