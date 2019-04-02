События

11:44 02.04.2019

Суд арестовал руководителя "Элан-Ви", подозреваемого в причастности к взрывам на АЗС в Кропивницком 27 марта

2 мин читать
Суд арестовал руководителя "Элан-Ви", подозреваемого в причастности к взрывам на АЗС в Кропивницком 27 марта

Кировский районный суд г.Кропивницкого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога руководителю ООО "Элан-Ви", подозреваемому в причастности к серии мощных взрывов в городе 27 марта.

"Суд прислушался к доводам прокуратуры и определил подозреваемому арест с правом внесения залога в более 1 млн грн. Руководитель ООО взят под стражу в зале суда", - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области во вторник.

Второму подозреваемому в серии взрывов – инженеру этого предприятия, ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и определил обязательства носить электронный браслет.

"Поскольку прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей – на указанное решение суда внесена апелляционная жалоба", - сообщает прокуратура.

Как сообщалось, 27 марта в 20.00 в Кропивницком на ул.Киевской на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы Украины по ЧС и водитель автоцистерны.

В четверг, 28 марта, в ГУ Нацполиции Кировоградской области проинформировали о начале уголовного производства по факту ЧП. по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

По информации прокуратуры, взрывы вблизи газовой заправки по ул.Киевской произошли вследствие нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования, и не связаны с деятельностью АЗС.

29 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в рамках следствия серии взрывов на газовой автозаправочной станции в Кропивницком руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #кропивницкий #суд #пожар #взрывы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 02.04.2019
Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

04:06 02.04.2019
Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 6 га леса под Харьковом

Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 6 га леса под Харьковом

10:15 01.04.2019
Окружной суд завершил рассмотрение по существу иска Коломойского о национализации ПриватБанка, следующее заседание 2 апреля

Окружной суд завершил рассмотрение по существу иска Коломойского о национализации ПриватБанка, следующее заседание 2 апреля

02:57 31.03.2019
96 свидетелей допрошены по делу одесского завода "Краян" - САП

96 свидетелей допрошены по делу одесского завода "Краян" - САП

15:02 30.03.2019
Прокуратура через суд настаивает на возвращении в собственность громады Киева насосной станции на Печерске

Прокуратура через суд настаивает на возвращении в собственность громады Киева насосной станции на Печерске

07:39 30.03.2019
Один человек пострадал при ликвидации пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования в Ворзеле – ГСЧС

Один человек пострадал при ликвидации пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования в Ворзеле – ГСЧС

23:44 29.03.2019
В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС

В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС

16:33 29.03.2019
Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

16:22 29.03.2019
Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

14:20 29.03.2019
Дело Савченко-Рубана направлено в Верховный суд

Дело Савченко-Рубана направлено в Верховный суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,4% - данные 97,1% протоколов

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

ПОСЛЕДНЕЕ

Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

Полторак указал в е-декларации более 3,4 млн грн доходов за 2018 год

Глава МИД Ирана назвал санкции США "экономическим терроризмом"

В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

Экс-начальник почтового отделения на Харьковщине, присвоившая более 150 тыс. грн, получила условный срок и заплатит штраф

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА