Суд арестовал руководителя "Элан-Ви", подозреваемого в причастности к взрывам на АЗС в Кропивницком 27 марта

Кировский районный суд г.Кропивницкого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога руководителю ООО "Элан-Ви", подозреваемому в причастности к серии мощных взрывов в городе 27 марта.

"Суд прислушался к доводам прокуратуры и определил подозреваемому арест с правом внесения залога в более 1 млн грн. Руководитель ООО взят под стражу в зале суда", - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области во вторник.

Второму подозреваемому в серии взрывов – инженеру этого предприятия, ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и определил обязательства носить электронный браслет.

"Поскольку прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей – на указанное решение суда внесена апелляционная жалоба", - сообщает прокуратура.

Как сообщалось, 27 марта в 20.00 в Кропивницком на ул.Киевской на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы Украины по ЧС и водитель автоцистерны.

В четверг, 28 марта, в ГУ Нацполиции Кировоградской области проинформировали о начале уголовного производства по факту ЧП. по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

По информации прокуратуры, взрывы вблизи газовой заправки по ул.Киевской произошли вследствие нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования, и не связаны с деятельностью АЗС.

29 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в рамках следствия серии взрывов на газовой автозаправочной станции в Кропивницком руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины).