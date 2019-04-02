Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

В Дарницком районе Киева во вторник утром произошло возгорание в бизнес-центре "ModnaVilla", сообщает портал "dtp.kiev.ua".

"Огненное ЧП в Киеве, на м. Бориспольская. Горит здание по Харьковскому шоссе 201/203, в БЦ "ModnaVilla" валит густой чёрный дым. На месте работаю спасатели ГСЧС и скорая помощь. Подробности инцидента будут известны позже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала в соцсети Фейсбук.

Информации о наличии пострадавших и масштабах ЧП портал не приводит.

В Госслужбе Украины по ЧС пока также не сообщают о происшествии.