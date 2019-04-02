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10:50 02.04.2019

Полторак указал в е-декларации более 3,4 млн грн доходов за 2018 год

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Полторак указал в е-декларации более 3,4 млн грн доходов за 2018 год

Министр обороны Украины Степан Полторак подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2018 год, в которой задекларировал 3 млн 411 тыс. 260 грн доходов.

Согласно е-декларации министра, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, в 2018 году он получил 1 млн 112 тыс. 923 грн заработной платы, 1 млн 925 тыс. 261 грн – выплаты при увольнении из воинской службы, 120 тыс. 376 грн – проценты, 223 тыс. 380 грн – гонорары и или другие выплаты, 29 тыс. 320 грн – пенсия, а его жена за прошлый год задекларировала 84 тыс. 090 грн доходов.

С.Полторак также имеет наличные средства на сумму 162 тыс. долл., а также 1 млн 093 тыс. 368 грн и 21 тыс. 555 долл. на банковских счетах, а его жена – 180 тыс. грн, 93 тыс. долл. наличных, 632 тыс. 029 грн, 20 тыс. 559 евро на счетах в банках.

Министр не владеет недвижимым имуществом, но арендует номер в отельном комплексе у Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Украины площадью 41,65 кв. м и пользуется квартирой 90,7 кв. м в Киеве, а его жена владеет квартирой в Харькове площадью 66,7 кв. м.

Согласно декларации, супруга С.Полторака владеет автомобилем Mini Cooper 2015 года выпуска.

Согласно е-декларации, ни глава Минобороны, ни члены его семьи не имеют ни ценных бумаг, ни прочих нематериальных активов.

Теги: #полторак #декларация
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