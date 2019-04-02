Глава МИД Ирана назвал санкции США "экономическим терроризмом"

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Соединенные Штаты в проведении политики "экономического терроризма", которая препятствует проведению спасательных операции и эвакуации населения западных районов страны, страдающих от мощного наводнения.

"Максимальное давление" Дональда Трампа является игнорированием резолюции СБ ООН 2231 и решений Международного суда ООН, а также препятствует оказанию иранским Обществом Красного полумесяца помощи всем общинам, опустошенным беспрецедентным наводнением", - написал дипломат в своем Twitter.

Он отметил, что в список запрещенного к поставкам в Иран оборудования и техники входят и спасательные вертолеты.

"Это не просто экономическая война, это экономический ТЕРРОРИЗМ (заглавными буквами в тексте Д.Зарифа - ИФ)", - подчеркнул министр.

Эвакуация населения стала необходимой после того, как вследствие проливных дождей, продолжающих две недели, реки в западных районах Ирана вышли из берегов, прорвав плотины, обширные территории оказались затопленными.

По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 40 человек.