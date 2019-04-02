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07:54 02.04.2019

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

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Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в группе поддержки послов G7 в Киеве на странице в микроблоге "Твиттер".

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной обстановке", – отмечается в сообщении.

Теги: #g7 #послы #украина #выборы
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