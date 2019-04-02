Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

По решению суда во Львове проводят демонтаж незаконно построенного многоэтажного дома по улице Лычаковской 259, сообщил на брифинге журналистам начальник Лычаковского отдела государственной исполнительной службы главного управления юстиции во Львовской области Игорь Шургот.

"В доме уже демнтировали крышу и проводится разрушение не несущих конструкций. Работы по демонтажу будут продолжаться от месяца до двух", - рассказал он.

Как рассказал журналистам руководитель юридического отдела Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Львова Святослав Киндратив, никто в этом доме квартир не купил и за время демонтажа никто не обращался за защитой своих прав.

"Хочу отметить, что в истории Львова такой крупный объект сносят впервые. Земельный участок там находится в частной собственности и нет законного механизма, согласно которому можно было бы передать дом на частной территории в коммунальную собственность", - сказал С.Киндратив.

По его словам, иск по незаконному строительству по улице Лычаковской, 259 инспекция подала в суд осенью 2016 года и судебные процессы продолжались до 18 декабря 2018 года, когда Восьмой административный апелляционный суд постановил демонтировать самовольно построенный дом.