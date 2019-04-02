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07:19 02.04.2019

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 18 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 апреля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями…Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников пять раз: дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов - около города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Новолуганское, Золотое - 4, Зайцево, Новотошковское и хутор Вильный.

"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены и шестеро получили ранения. Также огнем уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

Теги: #оос #сводка #украина
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