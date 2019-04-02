В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

Прокуратурой города Киева совместно со следователями фискальной службы разоблачили частного предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов полученных от реализации на территории города Киева и других регионов страны мобильных телефонов марки "Apple", сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Во время проведения обыска по месту осуществления предпринимателем своей деятельности следователями ГФС обнаружены и изъяты мобильные телефоны различных моделей марки "Apple" в количестве более 860 единиц, запчасти к мобильным телефонам различных моделей марки "Apple" в общем количестве 959 единиц, в том числе специальное оборудование для составления этих мобильных телефонов и другие аксессуары на общую сумму более 6 млн. грн." – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры города Киева в понедельник.

Следствием собраны данные, свидетельствующие о фальсифицированном производстве мобильных телефонов "Apple".

"Находясь на упрощенной системе налогообложения, предприниматель сознательно занижал объемы реальных доходов, которые составляли ориентировочно около 5 млн. грн. ежемесячно, хотя в органы ГФС подавал годовые налоговые декларации с недостоверными данными о получении годового дохода на суммы, не превышающие 1 млн. грн." – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время следствие продолжается, назначены судебные экспертизы и проводятся необходимые следственные действия.