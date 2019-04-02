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05:03 02.04.2019

Экс-начальник почтового отделения на Харьковщине, присвоившая более 150 тыс. грн, получила условный срок и заплатит штраф

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Московский райсуд Харькова признал экс-начальника одного из отделений почтовой связи Харьковской дирекции ПАО "Укрпочта" виновной в злоупотреблении служебным положением (ч.1 ст.364 УК Украины) и утвердил соглашение о признании вины, которое обвиняемая заключила со следствием, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Суд утвердил соглашение о признании вины. 41-летней женщине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год с лишением права в течение года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями. Кроме того, она должна заплатить штраф в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан...  Приговор суда вступил в силу", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Харьковской области в понедельник.

 Как сообщалось, по данным досудебного следствия экс-начальник почтового отделения, пользуясь служебным положением, с марта по август 2018 года присвоила более 150 тыс.грн. Недостаток средств в отделении обнаружили во время очередной инвентаризации.

В ходе досудебного следствия женщина полностью возместила причиненный ущерб и признала вину, на основании чего было заключено соглашение о признании виновности с прокурором.

Теги: #хпрьков #украина #почта #судья
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