Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 6 га леса под Харьковом

Дергачевская местная прокуратура Харьковской области направила в суд иски о возвращении государству 6 га леса, незаконно переданного в частную собственность.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась с соответствующими исками в суд", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в 2009 году бывшие должностные лица райгосадминистрации передали эти земли в частную собственность трех граждан. Земли отводились под видом сельскохозяйственных, без согласия постоянного пользователя - ГП "Харьковская лесная научно-исследовательская станция". В дальнейшем новые владельцы оформили госакты на участки.

Однако, как выяснило следствие, предоставление земель в собственность произошло с рядом нарушений. В частности, не было изменено целевое назначение участков. Кроме того, был нарушен установленный государством мораторий на отчуждение лесных земель. Ущерб, нанесенный в результате этого государству, оценивается в сумму более 4 млн.грн.

По факту незаконного отвода земель ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.