События

02:41 02.04.2019

Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч грн

1 мин читать
Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч грн

Незадекларированные ордена и медали ориентировочной стоимостью 890 тысяч грн. обнаружили в посылке из США сотрудники Львовской таможни, сообщает пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области.

По данным таможни, отправителем посылки был гражданин Украины, проживающий в США, а получателем – жительница Хмельницкой области.

В описании содержимого посылки было указано, что пересылаются вещи домашнего использования общей стоимостью 140 долларов США.

Однако во время углубленного осмотра таможенники обнаружили кроме домашних вещей 37 незадекларированных предметов фалеристики, из которых 11 по данным экспертов имеют культурную и историческую ценность.

В частности, обнаружены ордена "Александр Невский", "Богдан Хмельницкий ІІІ степени", "Михаил Кутузов  ІІІ степени", "Алесандр Суоворов ІІІ степени", "За отвагу", а также медали "Адмирал Нахимов" и "Адмирал Ушаков". По оценке экспертов, общая стоимость 37 предметов фалеристики составляет 890 тысяч грн.

По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, ордена и медали изъяты, материалы будут переданы в суд.

Теги: #львов #украина #орден #посылка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:09 02.04.2019
Главной угрозой украинской государственности является коррупция на всех уровнях – советник Зеленского Данилюк

Главной угрозой украинской государственности является коррупция на всех уровнях – советник Зеленского Данилюк

01:33 02.04.2019
Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

01:18 02.04.2019
Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,4% - данные 97,1% протоколов

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,4% - данные 97,1% протоколов

01:12 02.04.2019
Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

00:52 02.04.2019
Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

00:11 02.04.2019
Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

23:40 01.04.2019
Аваков: Зеленский – порядочный человек из неполитического мира, здесь есть плюс и есть риски

Аваков: Зеленский – порядочный человек из неполитического мира, здесь есть плюс и есть риски

23:32 01.04.2019
Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

21:59 01.04.2019
В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

16:45 01.04.2019
Выборы в Украине прошли согласно ее Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом – наблюдатели от ОБСЕ

Выборы в Украине прошли согласно ее Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом – наблюдатели от ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,4% - данные 97,1% протоколов

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

ПОСЛЕДНЕЕ

Мексика не намерена сдерживать караваны мигрантов из стран Центральной Америки

Британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit

В Берлине не ждут быстрого решения вопроса о постоянном членстве Германии в СБ ООН

В Берлине не ждут быстрого решения вопроса о постоянном членстве Германии в СБ ООН

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Холодницкий в 2018 году получил 2,4 млн грн зарплаты – е-декларация

Миссия ВКУ фиксирует использование в иностранных медиа дезинформации об Украине из российских СМИ

Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

Директор НАБУв 2018 году заработал 1,8 млн грн – декларация

В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА