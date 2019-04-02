Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч грн

Незадекларированные ордена и медали ориентировочной стоимостью 890 тысяч грн. обнаружили в посылке из США сотрудники Львовской таможни, сообщает пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области.

По данным таможни, отправителем посылки был гражданин Украины, проживающий в США, а получателем – жительница Хмельницкой области.

В описании содержимого посылки было указано, что пересылаются вещи домашнего использования общей стоимостью 140 долларов США.

Однако во время углубленного осмотра таможенники обнаружили кроме домашних вещей 37 незадекларированных предметов фалеристики, из которых 11 по данным экспертов имеют культурную и историческую ценность.

В частности, обнаружены ордена "Александр Невский", "Богдан Хмельницкий ІІІ степени", "Михаил Кутузов ІІІ степени", "Алесандр Суоворов ІІІ степени", "За отвагу", а также медали "Адмирал Нахимов" и "Адмирал Ушаков". По оценке экспертов, общая стоимость 37 предметов фалеристики составляет 890 тысяч грн.

По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, ордена и медали изъяты, материалы будут переданы в суд.