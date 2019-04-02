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02:09 02.04.2019

Главной угрозой украинской государственности является коррупция на всех уровнях – советник Зеленского Данилюк

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Главной угрозой украинской государственности является коррупция на всех уровнях – советник Зеленского Данилюк

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов (2016-2018) Александр Данилюк считает, что главной угрозой украинской государственности, о чем много говорят в команде действующего президента Петра Порошенко, является коррупция.

"Как бы мы ни вели переговоры, сколько бы денег ни вкладывали в армию, половину из которых, на самом деле, кладя себе в карман, коррупция на всех уровнях разрушает нашу государственность", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

А.Данилюк, который в 2014-2016 годах был постпредом президента Украины в Кабинете министров и заместителем главы администрации президента, отметил, что в 2014-2016 годах было сделано много для реформирования страны, но, "к сожалению, это было сделано теми людьми, которых сейчас нет ни в правительстве, ни в администрации президента".

"Все они были вытолканы, они сейчас преследуются с уголовными делами. Поэтому не нужно прикрываться работой тех людей, чтобы Украины вышла из кризиса, и приписывать себе эти победы", - считает он.

Теги: #данилюк #зеленский #коррупция #реформы #украина
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