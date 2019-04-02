Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

Ни в одном регионе Украины окружными комиссиями еще полностью не обработаны данные протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Согласно данным информационно-аналитической системы "Выборы" на сайте ЦИК, в настоящее время обработано 97,11% протоколов по всей стране.

При этом ни одна из областей и столица Киева пока не предоставили данных обработки 100% протоколов.

Меньше всего процент обработки протоколов в Киевской области – 89,73%, Луганской – 89,92%.

Причем в Киевской области на округе №95 (город Ирпень, часть Киево-Святошинского района) обработано только 41,66% протоколов, а в округе №94 (города Васильков и Обухов, Васильковский и Обуховский районы) – 70,58%.

В округе №114 Луганской области, куда, в частности, входят Станично-Луганский, Славяносербский и часть Новоайдарского района, - 71,33% протоколов.