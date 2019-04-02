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01:12 02.04.2019

Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

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Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

 Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов считает абсолютно безосновательными и недоказанными обвинения президента Петра Порошенко в создании "сетки" для подкупа избирателей во время выборов президента.

"Перед выборами была реально ликвидирована "пирамида Тимошенко". Вы видели задержания, с деньгами, с документами, с понятыми, с видео, аудио. В то же время было много заявлений, в том числе, от Министерства внутренних дел о якобы "сетке". Но если эта сетка была, то скажите, а куда она делась в день выборов?", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

А.Герасимов отметил, что более 2 тыс. иностранных наблюдателей и почти 200 тыс. полицейских присутствовали на избирательных участках, которые "ничего не нашли". "Все эти заявления были попыткой отвлечь внимание от "пирамиды Тимошенко", которая была как раз создана и обезврежена перед выборами", - подчеркнул он.

Теги: #бпп #фальсификации #украина #выборы
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