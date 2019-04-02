События

00:11 02.04.2019

Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

1 мин читать
Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк отмечает, что в случае победы на выборах В.Зеленский будет формировать мощную команду.

"Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но говорит, что соберет сильную команду, наиболее мощную команду, будет слушать и сотрудничать с этой командой. Нет ни одного человека в мире, который может сам управлять такой большой страной как Украина. Нужна мощная команда, и я уверен, что Владимир (Зеленский – ИФ) приведет ее к власти, и мы все очень быстро увидим результат", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

А.Данилюк также считает, что В.Зеленский готов к международным переговорам в случае избрания на пост президента.

"К любым переговорам нужно готовиться. Нет ни одного человека, который просто без подготовки готов провести переговоры такого уровня сложности. И если говорить о вопросе мирного урегулирования на востоке страны, то обязательно нужно проработать любые предложения в "Минском формате", потому что это является сейчас гарантией очень широкого круга вопросов, в частности, о санкциях", - указал он.

Теги: #команда #зеленский #украина #данилюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:12 02.04.2019
Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

00:52 02.04.2019
Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

23:40 01.04.2019
Аваков: Зеленский – порядочный человек из неполитического мира, здесь есть плюс и есть риски

Аваков: Зеленский – порядочный человек из неполитического мира, здесь есть плюс и есть риски

23:32 01.04.2019
Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

21:59 01.04.2019
В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

19:18 01.04.2019
Зеленский может дать ИТ-отрасли необходимый диалог с Западом - экс глава НКРСИ

Зеленский может дать ИТ-отрасли необходимый диалог с Западом - экс глава НКРСИ

16:45 01.04.2019
Выборы в Украине прошли согласно ее Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом – наблюдатели от ОБСЕ

Выборы в Украине прошли согласно ее Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом – наблюдатели от ОБСЕ

16:38 01.04.2019
Зеленский набирает 30,34%, Порошенко 16,02%, Тимошенко 13,28% - итоги обработки 85,07% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,34%, Порошенко 16,02%, Тимошенко 13,28% - итоги обработки 85,07% протоколов ЦИК

15:56 01.04.2019
Несмотря на негативное влияние, в том числе со стороны РФ, выборы в Украине состоялись - представитель наблюдателей от Европарламента

Несмотря на негативное влияние, в том числе со стороны РФ, выборы в Украине состоялись - представитель наблюдателей от Европарламента

15:53 01.04.2019
Берлин будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины - МИД ФРГ

Берлин будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины - МИД ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

На Донбассе ранен украинский военный

В Одессу с дружественным визитом прибыли военные корабли Канады и Испании, входящие в группу НАТО

Судьи ВАКС принесут присягу в течение трех недель

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit

В Берлине не ждут быстрого решения вопроса о постоянном членстве Германии в СБ ООН

В Берлине не ждут быстрого решения вопроса о постоянном членстве Германии в СБ ООН

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Холодницкий в 2018 году получил 2,4 млн грн зарплаты – е-декларация

Миссия ВКУ фиксирует использование в иностранных медиа дезинформации об Украине из российских СМИ

Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

Директор НАБУв 2018 году заработал 1,8 млн грн – декларация

В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

На Донбассе ранен украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА