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23:32 01.04.2019

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

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Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что органы МВД сумеют обеспечить спокойное и безопасное проведение второго тура выборов президента Украины, несмотря на возможное нарастание политической обстановки.

"Один из коммунистических классиков говорил, что по мере движения к социализму классовая борьба нарастает. Так и у нас: по мере продвижения к результату наших выборов политические столкновения и дебаты будут нарастать, и этот факт приходится констатировать. Но что касается обеспечения выборов и безопасности, то та схема, которую мы применяли на первом этапе, на мой взгляд, более сложном, сейчас будет работать, и мы сумеем обеспечить этот процесс", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

А.Аваков отметил, что слышал достаточно колкие заявления кандидатов в адрес друг друга после оглашения результатов экзит-полов, но считает, что политики сами должны решать, как им обмениваться политическими программами и уколами, граждане – должны выбирать, а МВД с причастными государственными и общественными структуры – обеспечивать этот процесс.

Теги: #аваков #украина #мвд #выборы
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