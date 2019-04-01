В Берлине не ждут быстрого решения вопроса о постоянном членстве Германии в СБ ООН

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил журналистам в Нью-Йорке, что вопрос получения ФРГ статуса постоянного члена СБ ООН носит долговременный характер.

Немецкие СМИ при этом напоминают, что ФРГ впервые за семь лет снова возглавила по ротации СБ ООН, а прилетевший в США Х.Маас сменит на посту председателя Совета Безопасности главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"Мы посмотрим, как пойдут дела в долгосрочной перспективе, когда речь зайдет о местах в Совете Безопасности ООН. Но конечно, это вопрос очень, очень дальней перспективы", - цитирует его слова агентство dpa.

"Мы хотим внести свой вклад в поддержку роли СБ ООН, имеющей отношение к международному миру и безопасности", - отметил министр.

Как отмечает агентство, ранее Берлин и Париж, которые последовательно председательствуют в СБ ООН, договорились координировать действия в этой области и придерживаться совместного графика.

В январе этого года стороны подписали в германском городе Ахен договор, который нацелен на углубление сотрудничества между двумя странами.

В рамках Ахенского договора приоритетом совместной дипломатии объявлена кампания за прием Германии в Совет Безопасности ООН в качестве его полноправного члена.