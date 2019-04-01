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21:59 01.04.2019

В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

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В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

Сенатор-демократ Боб Менендез приветствовал Украину в связи с успешным завершением первого тура президентских выборов, говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник на сайте комитета сената США по международным отношениям.

"Я поздравляю народ Украины с успешными выборами в воскресенье. Международные наблюдатели подтвердили, что избиратели могли свободно реализовать право выбрать из широкого списка представленных кандидатов, которые также могли свободно вести предвыборную борьбу", - заявил Б.Менендез.

"В то время как страна готовится ко второму туру выборов, я призываю двух кандидатов в течение нескольких недель вступить в существенный диалог с украинским народом, чтобы избиратели могли сделать наиболее осознанный выбор президента. Помимо всего прочего, избиратели должны выслушать позиции кандидатов насчет противодействия России, а также о планах насчет серьезной борьбы с коррупцией", - отмечается в документе.

При этом Б.Менендез подчеркнул, что, по его мнению, Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией.

В свою очередь, сенатор-республиканец Роб Портман также заявил, что прошедший первый тур выборов на Украине был честным.

"Я воодушевлен тем, как спокойно и честно прошел первый тур президентских выборов на Украине. Я призываю кандидатов и международное сообщество уважать избирательный процесс", - написал Р.Портман в Twitter.

Комитет палаты представителей США по иностранным делам ранее поздравил Украину с завершением голосования на президентских выборах. "Честные и открытые выборы являются наиболее важной частью любой демократии", - подчеркивается в Twitter комитета.

Теги: #сша #конгресс #украина #выборы
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