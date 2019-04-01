Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов главы государства, отметив честность избирательного процесса.

"Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Отмечены честность и состязательность избирательного процесса в Украине", - сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора А.Меркель и П.Порошенко, который состоялся по инициативе немецкой стороны.

Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей; освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса. Обсуждали и дальнейшие контакты на высшем уровне.

П.Порошенко поблагодарил А.Меркель за особое внимание к ситуации в Украине.