Миссия ВКУ фиксирует использование в иностранных медиа дезинформации об Украине из российских СМИ

Международная миссия Всемирного конгресса украинцев (ВКУ), которая проводит мониторинг медиа в 28 странах, констатирует, что дезинформация весьма распространена в арсенале гибридной войны РФ против Украины, заявил глава миссии ВКУ Евгений Чолий.

"Хотя работа наблюдателей Всемирного конгресса украинцев продолжается и ее итоги будут подведены в заключительном отчете, миссия подтверждает, что дезинформация – это распространенный инструмент в арсенале гибридной агрессии РФ, которая не ограничивается использованием только в Украине", - сказал Е.Чолий на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он отметил, что согласно мониторингу, в различных медиа были выявлены статьи таких российских изданий, как ТАСС, Russia Today и Sputnik. По словам главы миссии ВКУ, отголоски статей, опубликованных в этих СМИ, появлялись в иностранных медиа и подрывали Украинское государство и его власть.

"Авторы таких статей представляют Украину как территорию хаоса, искажают имидж Украины в глазах международного сообщества, представляют Украину как страну, которая вышла из-под контроля, в которой ненадежная власть и безнадежно расколото население", - добавил Е.Чолий.

По его словам, мониторинг проводят долгосрочные наблюдатели, в частности, в Австралии, Азербайджане, Бразилии, Греции, Украине, ОАЭ, США, Канаде и др.