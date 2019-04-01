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19:41 01.04.2019

Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

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Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

Первый заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко указал в электронной декларации об имуществе и доходах за 2018 почти 20 млн гривень дивидендов от ПАО "ЗНКИФ "ВИК", бенефициарным собственном которого он является.

Согласно декларации, опубликованной в едином реестре, нардеп также получил более 310 тыс грн процентов в ПАО "Укрсоцбанк", его зарплата в Верховной Раде составила немного более 385 тыс.грн.

Кроме того, И.Кононенко задекларировал около полумиллиона гривень банковских процентов своей супруги в АО "Альфа банк", 25 тыс грн ее зарплаты в своем благотворительном фонде.

В то же время зарплаты и банковские проценты детей нардепа в общей сложности в прошлом году составили почти 295 тыс грн.

В части недвижимости и транспортных средств декларация И.Коненко по сравнению с данными за 2017 год не изменилась.

Теги: #нардеп #декларация
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