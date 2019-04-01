События

18:23 01.04.2019

В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

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В Одессе задержали "титушек", ворвавшихся в областной облавтодор

 В Одессе правоохранители задержали группу мужчин во главе с их организатором, которые в понедельник ворвались в помещение Службы автомобильных дорог Одесской области, сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Все лица, которые ворвались сегодня в Службу автомобильных дорог в Одесской области, а это 8 человек, включая их организатора - экс-руководителя этого учреждения, а сегодня уже предпринимателя, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, и сейчас направляются в изолятор", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Р.Форостяк указал, что действия правонарушителей квалифицируются как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 355 УК Украины (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Ранее Р.Форостяк сообщил, что "в Службу автомобильных дорог в Одесской области ворвалась "титушня" во главе с предпринимателем, который когда-то был то ли подрядчиком, то ли заказчиком", "когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить", потому что был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов".

По его словам, в служебном помещении мужчина пытался "задать актуальные", по его мнению, вопросы и продемонстрировать решительность своих претензий".

Теги: #облавтодор #полиция #одесса #титушки
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