События

18:12 01.04.2019

На Донбассе ранен украинский военный

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На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Всего с начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляны украинские позиции у с.Крымское Новоайдарского района Луганской области, из миномета калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области, из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у пос.Золотое-4 (часть г.Золотое Попаснянского района Луганской области), из миномета калибра 120 мм - в районе пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Теги: #всу #оос #ранение #военный
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