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15:44 01.04.2019

Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

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Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

Полиция г.Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в ходе проверки сообщения о минировании одного из торговых центров на Майдане Независимости.

"После тщательной проверки "объекта" и прилегающей территории опасных предметов и веществ не обнаружено", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева в понедельник.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личность псевдоминера.

Ранее в это день неизвестный сообщил о взрывчатке в ТЦ в центре Киева. В связи с этим около 2 тыс. человек было эвакуировано.

Теги: #киев #трц #минирование #полиция
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