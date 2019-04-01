В Одессу с дружественным визитом прибыли военные корабли Канады и Испании, входящие в группу НАТО

К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались фрегат FHH333 "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады и фрегат ВМС Испании F81 "Санта Мария", которые входят в состав военно-морской группы НАТО, сообщает Министерство обороны Украины.

"Данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО SNMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом на отдых и будут находиться здесь в течение 3-х дней", - сообщает Минобороны в понедельник на странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщается, в Черноморский регион "Торонто" и "Санта Мария" вошли в состав отряда кораблей под командованием флагмана-фрегата ВМС Нидерландов F805 "Эверстен", а также турецкого фрегата F493 "Гелиболу", которые в эти дни будут гостить в других портах стран Причерноморье я.

После посещения Одессы корабли примут участие в учениях типа "Passex" совместно с кораблями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Целью учений в акватории Черного моря является повышение совместимости украинских кораблей с кораблями НАТО и государств-партнеров.