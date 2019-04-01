События

13:32 01.04.2019

В жилом доме в Харьковской области произошел взрыв газа, пострадали 2 человека - ГСЧС

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В с.Максимовка Богодуховского района Харьковской области в понедельник утром в квартире двухэтажного жилого дома по ул.Соборности произошел взрыв газа, в результате которого пострадали двое мужчин.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, информация о происшествии поступила на номер 101 в 5:35 понедельника.

"По прибытию на место происшествия установлено, что в квартире произошел взрыв газа. В результате взрыва были травмированы два человека 1985 и 1955 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Богодуховскую центральную районную больницу.

Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #пострадавшие #газа #взрыв #харьковская
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