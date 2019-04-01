На звериных выборах в "Фельдман Экопарке" победил оцелот Озик

В "Фельдман Экопарке" (Харьковская область) в воскресенье в преддверии Дня смеха, 1 апреля, прошли звериные выборы, победу на которых одержал оцелот Озик.

"У нас было 10 кандидатов. Около 1000 бюллетеней. Победил оцелот Озик, который набрал 17,4% голосов. На втором месте с незначительным отрывом – енотовидная собака Фрея (15,2%), на третьем – зебра Марти (12,9%)", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Фельдман Экопарка" в воскресенье.

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, когда и как пройдет инаугурация победителя звериных выборов, но отметил, что Озик уже приступил к праздничному обеду. "Он уже празднует победу за тарелочкой мясного блюда", - сказали в пресс-службе.

Оцелот – хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Он распространен в Центральной Америке, а также северных и центральных частях Южной Америки. Его популяция сосредоточена в тропических лесах. Открытых пространств оцелот избегает.