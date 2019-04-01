Около 2 тыс. человек эвакуируют полицейские из ТЦ в центре Киева из-за сообщения о минировании

В понедельник в полицию Киева обратился представитель расположенного на Майдане Независимости торгового центра, который сообщил о полученном на электронную почту письме о минировании.

Как сообщает в понедельник днем отдел коммуникации полиции Киева, в настоящее время проводится эвакуация около 2 тыс. человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, патрульные, взрывотехническая служба, кинологи и спасатели, которые обследуют здание и прилегающую территорию торгового центра.