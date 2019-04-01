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12:32 01.04.2019

Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

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Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

Украина и Грузия тесно сотрудничают с НАТО и в Вашингтоне надеются, что эти страны смогут стать членами Североатлантического альянса, заявила постпред США при организации Кэй Бэйли Хатчинсон

"Я надеюсь, что однажды они смогут стать членами НАТО", - сказала К.Б.Хатчинсон на брифинге в понедельник.

"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и дальше развивать его", - добавила она.

В НАТО неоднократно заявляли, что поддерживают Украину и Грузию в их стремлении присоединиться к альянсу. В частности, об этом неоднократно говорил генсек НАТО Йен Сталтенберг.

Теги: #сша #перспективы #нато
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