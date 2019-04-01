События

12:31 01.04.2019

Члены НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря - постпред США

1 мин читать
Члены НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря - постпред США

Члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Безусловно, частью наших усилий станет рассмотрение возможности укрепления нашей обороны в Черном море. И причина этому - российская агрессия против Украины. Они (Россия - ИФ) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины", - заявила К.Б.Хатчинсон на видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" о мерах, которые главы МИД НАТО могут принять в ходе встречи в Вашингтоне позже на этой неделе.

"Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе", - отметила американский постпред.

Она вновь повторила призыв отпустить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, назвав поведение России в данной ситуации неприемлемым.

Теги: #черное_море #нато #сша #россия #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 01.04.2019
Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

10:19 31.03.2019
Посол США в Украине надеется, что все обладающие правом голоса украинцы воспользуются возможностью определить будущее страны

Посол США в Украине надеется, что все обладающие правом голоса украинцы воспользуются возможностью определить будущее страны

17:01 30.03.2019
Украинский политзаключенный Балух находится в колонии в Тверской области

Украинский политзаключенный Балух находится в колонии в Тверской области

15:57 30.03.2019
"Вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский" выдворили из Украины

"Вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский" выдворили из Украины

15:46 30.03.2019
ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения 23 крымских татар, арестованных в аннексированном Крыму

ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения 23 крымских татар, арестованных в аннексированном Крыму

15:24 30.03.2019
Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

12:59 30.03.2019
Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

03:59 30.03.2019
Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

23:56 29.03.2019
Трамп не против планов по передаче доклада Мюллера конгрессу в апреле

Трамп не против планов по передаче доклада Мюллера конгрессу в апреле

20:51 29.03.2019
Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

Боевики в день выборов обстреляли позиции украинских военных у Лебединского, ночь прошла спокойно – ООС

Призыв на срочную военную службу в апреле начинается в Украине

В Запорожье в результате взрыва гранаты один подросток погиб, еще один – в больнице

Правоохранители задержали одессита, избивавшего накануне вечером ногами сбитых автомобилем нацгвардейцев– Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки немного похолодает

Общественный транспорт в Берлине остановился на весь день из-за забастовки работников

Полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать водителя, сбившего насмерть пешехода в Краснограде

Разбившийся в Германии самолет не был оборудован "черными ящиками"

20 человек погибли в Перу при возгорании пассажирского автобуса

Боевики в день выборов обстреляли позиции украинских военных у Лебединского, ночь прошла спокойно – ООС

Призыв на срочную военную службу в апреле начинается в Украине

В Запорожье в результате взрыва гранаты один подросток погиб, еще один – в больнице

В ФРГ попала в аварию полицейская машина, ехавшая к месту катастрофы самолета с россиянами, два человека погибли

Легкомоторный самолет с россиянами на борту разбился в Германии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА