В Украине в ближайшие сутки немного похолодает

В Украине в ближайшие сутки 2 апреля прохладный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, поэтому температура немного снизится; сухую погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в восточной части местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге и востоке страны 0-5° тепла; днем 7-12°, на Закарпатье и Одесской области до 15° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве 2 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 апреля самая высокая температура днем была 23,1° в 2017 году, самая низкая ночью -8,8° в 1931 году.

В Украине 3 апреля в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 1-6° тепла; днем 7-12°, на крайнем западе 12-17°, в восточной части 3-8° тепла.

В Киеве 3 апреля без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.