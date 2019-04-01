Разбившийся в Германии самолет не был оборудован "черными ящиками"

На борту самолета Epic-LT, в катастрофе которого погибла глава совета директоров S7 Наталия Филева, не было бортовых самописцев, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Место крушения тщательно исследовано. Бортовых самописцев не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, международные нормы не требуют обязательного оснащения таких воздушных судов "черными ящиками".

"На самолете такого типа они не предусмотрены. Дополнительно он ими оснащен не был. Правила и нормы того не требуют", - сказал источник.

Как сообщалось, совладелец S7 Airlines Н.Филева погибла вечером 31 марта в катастрофе самолета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Вместе с ней при крушении погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.