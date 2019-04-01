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05:55 01.04.2019

Призыв на срочную военную службу в апреле начинается в Украине

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Призыв на срочную военную службу в апреле начинается в Украине

С апреля по июнь продолжится призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым до дня отправки в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на увольнение или отсрочку от призыва.

Это определено указом президента от 30 января 2019 года.

В свою очередь Кабинет министров Украины распоряжением от 27 марта определил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу. Так, в апреле-июне в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования отправят 18 тыс 752 человек, из них в Вооруженные силы 9 тыс человек, в Государственную службу транспорта 600 человек, в Государственную пограничную службу Украины 4 тыс человек, в Национальную гварди. Украины 5 тыс 152 человека.

Теги: #призыв #начало
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Интерфакс-Украина
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