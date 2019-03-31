В Запорожье в результате взрыва гранаты один подросток погиб, еще один – в больнице

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Днепровском районе Запорожья, в результате которого один подросток погиб подросток, а еще один находится в больнице.

Открыто уголовное производство.

"31 марта в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что по ул.Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно 14 лет", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Правоохранители установили, что подростки 2005 и 2006 годов рождения возле одного из многоэтажных домов обнаружили взрывное устройство. Мальчик 2005 года рождения через некоторое время бросил гранату на землю перед собой, в результате чего произошел взрыв, который привел к телесным повреждениям подростков.

"Детей немедленно госпитализировали в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, мальчику 2006 года рождения оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - подчеркнули в полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ст.264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).