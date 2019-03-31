События

22:31 31.03.2019

В ФРГ попала в аварию полицейская машина, ехавшая к месту катастрофы самолета с россиянами, два человека погибли

1 мин читать

Два человека погибли в ДТП с участием полиции в Германии, полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"На место крушения выехало много полицейских нарядов, по пути одного из них произошло ДТП - на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем. Погибли два человека, трое полицейских получили ранения", - сказал он.

В авиакатастрофе легкого самолета, на место которой ехал наряд, погибли трое, предположительно, россияне. Пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

Теги: #жертвы #дтп #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:38 31.03.2019
Правоохранители задержали одессита, избивавшего накануне вечером ногами сбитых автомобилем нацгвардейцев– Аваков

Правоохранители задержали одессита, избивавшего накануне вечером ногами сбитых автомобилем нацгвардейцев– Аваков

18:32 29.03.2019
В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

18:14 29.03.2019
Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

14:18 28.03.2019
Пять человек, впрыгнувших из окон горящего небоскреба в Дакке, разбились насмерть

Пять человек, впрыгнувших из окон горящего небоскреба в Дакке, разбились насмерть

12:33 28.03.2019
Из-за гололедицы столкнулось 19 автомобилей на Бориспольском шоссе

Из-за гололедицы столкнулось 19 автомобилей на Бориспольском шоссе

05:56 28.03.2019
В результате крушения вертолета Минобороны Казахстана погибли все 13 находившихся на борту военнослужащих страны

В результате крушения вертолета Минобороны Казахстана погибли все 13 находившихся на борту военнослужащих страны

17:21 27.03.2019
Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию

Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию

19:03 26.03.2019
Осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию

Осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию

10:01 26.03.2019
Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

17:46 25.03.2019
Германия предоставит финансовую поддержку на EUR5,8 млн гуманитарным проектам МККК в Украине в 2019 году

Германия предоставит финансовую поддержку на EUR5,8 млн гуманитарным проектам МККК в Украине в 2019 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители задержали одессита, избивавшего накануне вечером ногами сбитых автомобилем нацгвардейцев– Аваков

Денисова посетила в Киевском СИЗО Вышинского и лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет

В Словении начала функционировать Православная церковь Украины – посольство

Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре

В Киевской области правоохранители изъяли 600 кг героина, задержали четырех иностранцев – Князев

ПОСЛЕДНЕЕ

Легкомоторный самолет с россиянами на борту разбился в Германии

Старую противотанковую мину нашли на набережной в центре Николаева - ГСЧС

Информация о минировании автомобиля в Краматорске не подтвердилась – полиция

Денисова посетила в Киевском СИЗО Вышинского и лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет

В Словении начала функционировать Православная церковь Украины – посольство

Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре

В Киевской области правоохранители изъяли 600 кг героина, задержали четырех иностранцев – Князев

В Лозовой пенсионерка бросилась под поезд – полиция

Российские силовики опрашивают украинцев, следующих из Крыма

На Черниговщине на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА