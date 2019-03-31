Правоохранители задержали одессита, избивавшего накануне вечером ногами сбитых автомобилем нацгвардейцев– Аваков

В Одессе задержан мужчина, избывавший сотрудников Национальной гвардии, которых незадолго перед этим сбил водитель автомобиля с еврономерами, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Вчера в Одессе произошла трагедия. Трое молодых нацгвардейцев вышли на патрулирование города. В них на скорости врезался водитель-неадекват на "левых" евробляхах. … После страшного удара трое грардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую – и тут – … он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов (!!) по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей нападение на пострадавших правоохранителей.

По словам министра, злоумышленник скрылся с места происшествия до того, как приехали полиция и "скорая".

"Мы искали его всю ночь и пол дня – он прятался – но сейчас мы его нашли!.. ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь! Некий Путилин", - написал А.Аваков.

Он отметил, что этот мужчина обвиняется по ч.2 ст.345 УПК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, в субботу вечером в Одессе водитель автомобиля с еврономерами сбил трех сотрудников Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб на месте, двое – госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Водитель задержан.