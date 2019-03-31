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17:30 31.03.2019

В Словении начала функционировать Православная церковь Украины – посольство

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В Словении начала функционировать Православная церковь Украины – посольство

В Словении в воскресенье начала свое функционирование Православная церковь Украины, сообщает украинское посольство в этой стране и добавляет, что в храме святого Урха состоялась первая Святая литургия.

"31 марта в Словении начала свое функционирование Православная церковь Украины. Посол Михаил Бродович с женой, сотрудники посольства и представители украинской общины в Словении посетили первую Святую литургию св. Василия Великого, которая была отслужена в храме св.Урха", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье в аккаунте украинского посольства в Словении в соцсети Твиттер.

Дипломаты отметили, что богослужение возглавил протоиерей В.Кучирка в сослужении со словенским священником отцом Алешом Томашевичем.

"Выражаем искреннюю благодарность архиепископу монс. Станиславу Зоре, который имея полномочия главы словенского церкви предоставил возможность проводить богослужения в святыне св.Урха", - добавили в посольстве.

Теги: #церковь #словения #пцу #посольство
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