Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре

В г.Днепр полиция проверяет восемь сообщений о якобы минировании избирательных участков города; в городском метрополитене взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Во время обследования станций метро в Днепре взрывоопасных предметов не выявлено. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1. ст.259 Уголовного кодекса (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан)", - рассказал Я.Тракало агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

По его словам, сообщение о том, что на одной из станции метрополитена в г.Днепр заложено взрывное устройство поступило в полицию в 12.30. На месте работали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа.

"В ходе обследования станции и прилегающей к станции территории никаких взрывоопасных предметов выявлено не было",- отметил он.

В настоящее время предпринимаются меры для установления личности человека, оставившего ложное сообщение.

Помимо этого, как рассказал спикер Нацполиции, в настоящее время правоохранители проверяют восемь сообщений о якобы минировании избирательных участков. На месте работают кинологи и взрывотехники.

В Днепропетровской области явка избирателей на выборах президента Украины довольно высокая – на 15:00 воскресенья превышает 47%.