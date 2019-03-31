События

15:08 31.03.2019

В Лозовой пенсионерка бросилась под поезд – полиция

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Полиция устанавливает обстоятельства гибели 81-летней женщины в результате попадания под поезд в г.Лозовая Харьковской области.

"Предварительно, 81-летняя местная жительница прыгнула под пассажирский поезд сообщением "Лисичанск – Днепр". Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда на женщину не удалось. От полученных травм она погибла на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в воскресенье.

Из-за происшествия движения поездов останавливался примерно на 1 час.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #жертва #поезд #харьковская
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