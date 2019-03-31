События

11:43 31.03.2019

На Черниговщине на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь

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На Черниговщине на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь

В г.Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины и добавляют, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Черниговщина: в 10:50 в г.Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул.Пантелеймона Кулиша,105 мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МВД в соцсети Твиттер.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #черниговская_область #криминал #выборы #участок
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