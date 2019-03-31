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08:00 31.03.2019

В Украине началось голосование на очередных выборах президента

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В Украине началось голосование на очередных выборах президента

В Украине 31 марта в 8:00 началось голосование на очередных выборах президента страны.

В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя.

315 тыс. 725 украинцев воспользовались правом изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса.

101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе. ЦИК передала 424 тыс. 341 бюллетень для голосования на выборах на этих участках. Также ЦИК образовала в исключительном порядке 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей. Ожидается, что около 47 тыс. военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, смогут проголосовать на спецучастках.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. За выборами президента будут наблюдать 89622 наблюдателя от общественных организаций, большое количество наблюдателей от кандидатов в президенты, особенно от П.Порошенко, Ю.Тимошенко, О.Ляшко, А.Гриценко, Ю.Бойко, А.Вилкула и Р.Кошулинского, и наблюдатели от 9 политических партий.

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента национальный экзит-пол.

По заказу телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" будет проведен всеукраинский экзит-пол Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и украинским центром "Социальный мониторинг".

Их результаты будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20:00.

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).

Теги: #президент #украина #выборы #начало
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