Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм…Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши защитники были обстреляны три раза: дважды - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пески" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Новотошковское и Новолуганское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены и шестеро получили ранения.