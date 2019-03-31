В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

В Украине в воскресенье, 31 марта, пройдут очередные выборы президента Украины.

В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.

В пользу действующего президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, ныне замсекретаря СНБО Сергей Кривонос. В пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, народный депутат Дмитрий Добродомов и журналист Дмитрий Гнап. В пользу кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула снял свою кандидатуру лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

18 марта о снятии своей кандидатуры и поддержке Юлии Тимошенко заявил лидер партии "Основа", народный депутат Сергей Тарута. 27 марта о снятии своей кандидатуры с выборов заявил бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз. Но их фамилии все равно будут значиться в бюллетене для голосования.

Для проведения выборов создано 199 избирательных округов (ориентировочно 29888 избирательных участков). В списки избирателей на этих участках включено по состоянию на 30 марта 29 млн 789 тыс. 643 человека. Для организации голосования на выборах президента 31 марта комиссия передала заказ полиграфкомбинату "Украина" на 30 млн 441 тыс. 372 избирательных бюллетеня.

Округов могло быть 223, но их нет на территории аннексированного Крыма и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, в Донецкой области создано 12 округов (ориентировочное количество избирателей – 1 млн 435 тыс. 688), в Луганской области – 6 округов (ориентировочное количество избирателей – 534 тыс. 951).

До 25 марта включительно избиратели могли изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса. Помимо соответствующего заявления, избиратели должны были представить в органы ведения Государственного реестра избирателей документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования. Этим правом воспользовались 315 тыс. 725 украинцев (на выборах 2014 года таких было 171 тыс. 078).

Жители АР Крым, Севастополя, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могли мотивировать заявление о временном изменении места голосования невозможностью реализации своего избирательного права по зарегистрированному месту жительства в связи с временной оккупацией части территории Украины вследствие вооруженной агрессии России. Они могли не предоставлять документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе. Они расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в ФРГ – 5, по 4 – в США, Польше, Италии, 3 участка – в Канаде, Испании и Турции. ЦИК передала 424 тыс. 341 бюллетень для голосования на выборах на заграничных участках.

При этом граждане Украины не смогут проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в РФ, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Кроме того, ЦИК по предложению Министерства обороны Украины создала в исключительном порядке 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей: 65 - в Донецкой области, 14 – в Луганской области и 1 - в Львовской области. Ожидается, что около 47 тыс. военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, смогут проголосовать на спецучастках.

Согласно закону, выборы президента Украины проводятся в два тура. Если в первом туре 31 марта один из кандидатов наберет более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре. Оно должно состояться, в случае необходимости, 21 апреля.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций (2157) и 17 иностранных государств (187). При этом в составе международных миссий нет наблюдателей от Российской Федерации, которых ЦИК отказалась регистрировать для мониторинга за выборами.

Среди международных организаций больше всего наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ – 808, еще 373 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 219 – от Всемирного конгресса украинцев, 164 – от неправительственной организации CANADEM, 118 – от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 83 – от Национального демократического института международных отношений. Среди иностранных государств 63 наблюдателя будут из США, 40 – из Польши, 16 – из Словакии, 15 – из Франции, 13 – из Германии.

За выборами президента будут наблюдать 89622 наблюдателя от общественных организаций. Больше всего наблюдателей от "Украинского центра демократического общества" (основателями являются Иван Добровольский и Юрий Гойда) – 30264, от "Команды Зе" – 14426, от "Всеукраинской общественной организации "Солидарная молодежь" – 8576, от "Передовых правовых инициатив" – 6015.

4140 наблюдателя зарегистрированы на выборах от "Гражданской сети "Опора", 2952 – от общественной организации "УДАР Виталия Кличко", 2399 – от "Жінок Батьківщини", 1853 – от "Комитета избирателей Украины", 867 – от "Всеукраинского объединения "Наши", 853 – от организации "Слуги народа", 369 – от "Национальных дружин".

За выборами будут следить также 53917 официальных наблюдателей от кандидата Петра Порошенко, 36483 наблюдателя от Юлии Тимошенко, 23505 – от Олега Ляшко, 20862 от Анатолия Гриценко, 13454 – от Юрия Бойко, 12097 – от Александра Вилкула, 10193 – от Руслана Кошулинского, 2969 – от Юлии Литвиненко, 2286 – от Александра Шевченко. От Владимира Зеленского наблюдателей будет 1607.

Кроме того, зарегистрировано 19779 официальных наблюдателей от партии "Батькивщина", 1199 – от "Оппозиционного блока – партия мира и развития", 645 – от Радикальной партии, 629 – от "Гражданской позиции", 292 – от "Свободы".

Аккредитацию в ЦИК Украины получили 1149 журналистов от 192 средств массовой информации. Среди них 24 печатных СМИ, 21 информагентство, 20 телекомпаний, 7 телерадиокомпаний, 2 радиокомпании из Украины и 10 интернет-изданий из Украины, которые будут представлены 804 журналистами.

Согласно данным социологических исследований, наивысшие шансы на выход во второй тур имеют шоумен, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который имеет потенциально наивысшую поддержку избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Реальными претендентами на выход во второй тур являются также лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента национальный экзит-пол.

По заказу телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" будет проведен всеукраинский экзит-пол Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и украинским центром "Социальный мониторинг".

Их результаты будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20:00.

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).