События

22:32 30.03.2019

В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, 1 человек пострадал – полиция

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В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, 1 человек пострадал – полиция

Полиция разыскивает неизвестного, который в субботу вечером открыл стрельбу из травматического оружия в центре Харькова и ранил мужчину.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполициив Харьковской области, это произошло в 17:57 на ул.Сумская.

"По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями... Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области в субботу вечером.

Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции.

Теги: #стрельба #украина #потерпевший #харьков
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