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18:08 30.03.2019

Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС

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Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили два обстрела позиций операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #боевики #украина
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