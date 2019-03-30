В "день тишины" в полицию Харьковщины поступило 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

По состоянию на 17:00 полиция зарегистрировала 17 сообщений о нарушениях закона "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области, зафиксированных с начала "дня тишины", по двум из них составлены админпротоколы.

"В "день тишины" на Харьковщине полиция зарегистрировала 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства. 9 фактов связаны с незаконной агитацией, 3 - с выявлением нарушений в работе избирательных участков, один факт распития спиртных напитков на производстве и 4 других фактов", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, в Новобаварский отдел полиции Харькова обратился председатель участкома, который сообщил, что около 12:30 на избирательном участке возник конфликт с охранником помещения, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту правоохранители составили протокол по ст.179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сотрудники Чугуевского отдела полиции области составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.212-14 КоАП (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) в отношении директора магазина, который не снял со стены агитационную листовку кандидата в президенты Украины.

Сообщения о размещении бигбордов агитационного характера поступали в Шевченковский, Новобаварский, Московский, Немышлянский отделы полиции Харькова, а также Лозовской и Дергачевский отделы полиции области.

Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о нарушениях в работе избирательных участков.

Все обращения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По каждому факту проводится проверка.